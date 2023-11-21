HNN: самолёт США Boeing P8 Poseidon выкатился с ВПП на Гавайях и попал в воду
Об этом пишет Hawaii News Now.
«Крупный самолёт ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлётно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях», — говорится в сообщении.
По данным издания, на борту находились девять человек, все они добрались до берега, получив незначительные травмы.
Ранее самолёт ВВС США потерпел крушение в Средиземном море.
Также три человека погибли при крушении самолёта у аэропорта в Канаде.