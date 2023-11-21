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HNN: самолёт США Boeing P8 Poseidon выкатился с ВПП на Гавайях и попал в воду

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Самолёт-разведчик Boeing P8 Poseidon ВМС США не попал на взлётно-посадочную полосу и оказался в воде у побережья Гавайев.

Об этом пишет Hawaii News Now.

«Крупный самолёт ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлётно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях», — говорится в сообщении.

По данным издания, на борту находились девять человек, все они добрались до берега, получив незначительные травмы.

Ранее самолёт ВВС США потерпел крушение в Средиземном море.

Также три человека погибли при крушении самолёта у аэропорта в Канаде.

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