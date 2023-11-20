NYT: в США умер советский перебежчик Беленко, угнавший МиГ-25 из СССР в Японию
В результате предательства Соединённым Штатам достался самолёт, полный секретной аппаратуры.
Беленко умер ещё 24 сентября, однако новости об этом появились не сразу. Так, в октябре краткий некролог о перебежчике появился в The Washington Post, а затем материал о нём опубликовала The New York Times.
Как утверждается, Беленко скончался после непродолжительной болезни в доме престарелых в Южном Иллинойсе, ему было 76 лет.