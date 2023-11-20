BP: премьер Таиланда впервые за десять лет пригласил главу США посетить страну
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Об этом пишет газета Bangkok Post.
По данным издания, таиландский премьер сделал приглашение Байдену в ходе беседы во время торжественного ужина, посвящённого завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 19 ноября.
Отмечается, что Тхависин также заявил Байдену о готовности Таиланда стать производственной базой для крупнейших американских компаний.
Последним американским президентом, посетившим Таиланд, стал Барак Обама в ноябре 2012 года.