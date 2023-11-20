BP: премьер Таиланда впервые за десять лет пригласил главу США посетить страну

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну, этот визит может стать первым более чем за десять лет официальным визитом лидера США в королевство.

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Об этом пишет газета Bangkok Post. По данным издания, таиландский премьер сделал приглашение Байдену в ходе беседы во время торжественного ужина, посвящённого завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 19 ноября. Отмечается, что Тхависин также заявил Байдену о готовности Таиланда стать производственной базой для крупнейших американских компаний. Последним американским президентом, посетившим Таиланд, стал Барак Обама в ноябре 2012 года.