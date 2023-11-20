Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных об атаке ХАМАС
- AFP
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Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на источники.
По данным газеты, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа подразделение зафиксировало подозрительную активность боевиков.
Сообщения об этом были переданы израильскому офицерскому командованию, но сведения были проигнорированы.
«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, всё было бы по-другому», — говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые упомянул о личной ответственности за нападение ХАМАС 7 октября.