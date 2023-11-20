Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных об атаке ХАМАС

Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, но эти сообщения были проигнорированы.

Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на источники.

По данным газеты, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа подразделение зафиксировало подозрительную активность боевиков.

Сообщения об этом были переданы израильскому офицерскому командованию, но сведения были проигнорированы.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, всё было бы по-другому», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые упомянул о личной ответственности за нападение ХАМАС 7 октября.