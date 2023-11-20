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В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего из-за шторма сухогруза

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Тело моряка с затонувшего у турецкого порта Эрегли сухогруза Kafkametler обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мореходства республики.
В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего из-за шторма сухогруза
  • Gettyimages.ru
  • © Gogosvm

На борту находились 12 членов экипажа.

Как отмечает РИА Новости, продолжаются поиски остальных моряков.

Ранее стало известно, что моряки двух сухогрузов, севших на мель у побережья Турции в районе провинции Зонгулдак, спасены.

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