В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего из-за шторма сухогруза

Тело моряка с затонувшего у турецкого порта Эрегли сухогруза Kafkametler обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мореходства республики.

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На борту находились 12 членов экипажа. Как отмечает РИА Новости, продолжаются поиски остальных моряков. Ранее стало известно, что моряки двух сухогрузов, севших на мель у побережья Турции в районе провинции Зонгулдак, спасены.