В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего из-за шторма сухогруза
Тело моряка с затонувшего у турецкого порта Эрегли сухогруза Kafkametler обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мореходства республики.
- Gettyimages.ru
- © Gogosvm
На борту находились 12 членов экипажа.
Как отмечает РИА Новости, продолжаются поиски остальных моряков.
Ранее стало известно, что моряки двух сухогрузов, севших на мель у побережья Турции в районе провинции Зонгулдак, спасены.
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