В ХАМАС сообщили об обстреле военной базы Таслим
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило об обстреле военной базы Таслим.
- AP
- © Ohad Zwigenberg
«Бригады аль-Кассама» обстреливают ракетой военную базу Таслим», — говорится в сообщении.
Ранее израильские военные выпустили ракеты-перехватчики по воздушным целям, которые были запущены с территории Ливана.
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