В ХАМАС сообщили об обстреле военной базы Таслим

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило об обстреле военной базы Таслим.

«Бригады аль-Кассама» обстреливают ракетой военную базу Таслим», — говорится в сообщении.

Ранее израильские военные выпустили ракеты-перехватчики по воздушным целям, которые были запущены с территории Ливана.