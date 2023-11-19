NBC: конгресс надеется утвердить запрос о помощи Украине и Израилю до конца года

Конгресс США рассчитывает до конца года одобрить запрос администрации о выделении помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Лидеры конгресса надеются собрать дополнительный пакет для оказания помощи военным усилиям на Украине и в Израиле, а также внести улучшения в иммиграционную систему США к концу года», — говорится в сообщении.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что американская поддержка украинских войск ограждает Вооружённые силы США от прямого участия в конфликте.