NBC: конгресс надеется утвердить запрос о помощи Украине и Израилю до конца года
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Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
«Лидеры конгресса надеются собрать дополнительный пакет для оказания помощи военным усилиям на Украине и в Израиле, а также внести улучшения в иммиграционную систему США к концу года», — говорится в сообщении.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что американская поддержка украинских войск ограждает Вооружённые силы США от прямого участия в конфликте.