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NBC: конгресс надеется утвердить запрос о помощи Украине и Израилю до конца года

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Конгресс США рассчитывает до конца года одобрить запрос администрации о выделении помощи Украине и Израилю.
NBC: конгресс надеется утвердить запрос о помощи Украине и Израилю до конца года
  • AP
  • © J. David Ake

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Лидеры конгресса надеются собрать дополнительный пакет для оказания помощи военным усилиям на Украине и в Израиле, а также внести улучшения в иммиграционную систему США к концу года», — говорится в сообщении.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что американская поддержка украинских войск ограждает Вооружённые силы США от прямого участия в конфликте.

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