Сийярто: в ЕС относятся к конфликту на Украине, как к компьютерной игре

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинство лидеров стран Европейского союза относятся к конфликту на Украине, как к компьютерной игре.

Об этом венгерский дипломат сказал в ходе съезда правящей партии «Фидес».

По словам Сийярто, большая часть европейской политической элиты сошла с ума.

«Есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир на Украине», — цитирует его ТАСС.

Сийярто призвал начать переговорный процесс между Россией и Украиной, а также подчеркнул, что поставки вооружения украинской армии затягивают конфликт.

Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.