В Мадриде прошёл митинг против амнистии сторонников независимости Каталонии

В Мадриде состоялся массовый митинг против амнистии сторонников независимости Каталонии. Документ об амнистии ранее подписал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Об этом информирует газета El País.

Отмечается, что в акции, которая состоялась на площади Сибелес, приняли участие около 170 тыс. человек.

16 ноября лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов, став премьером.

Он заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий и принял их условия, согласно которым судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, должны быть прекращены.