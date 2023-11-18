В Мадриде прошёл митинг против амнистии сторонников независимости Каталонии
- Gettyimages.ru
Об этом информирует газета El País.
Отмечается, что в акции, которая состоялась на площади Сибелес, приняли участие около 170 тыс. человек.
16 ноября лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов, став премьером.
Он заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий и принял их условия, согласно которым судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, должны быть прекращены.