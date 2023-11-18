Вершинин провёл переговоры с главой МИД Пакистана

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани провели переговоры в ходе визита российского дипломата в Исламабад.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Вершинин был также принят министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалилом Аббасом Джилани и провёл отдельную встречу с заместителем министра», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в рамках визита Вершинин и замминистра иностранных дел Пакистана Сайед Хайдер Шах обсудили целый ряд вопросов.

«Стороны обсудили национальный опыт двух стран в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, обменялись оценками актуальных террористических угроз на глобальном и региональном уровнях», — говорится в сообщении.

Вместе с этим дипломаты двух стран подтвердили готовность к укреплению конструктивного антитеррористического сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках совместной работы в международных организациях, прежде всего ООН и ШОС.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей российского посла в Пакистане и назначил на эту должность Альберта Хорева.