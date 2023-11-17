ЦПВС: два F-16 ВВС Израиля ударили по объектам в районе Дамаска

Два F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в районе Дамаска.

Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля... нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе города Дамаск», — цитирует его РИА Новости.

Силы ПВО Сирии, состоящие из российских комплексов «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», сбили пять израильских авиабомб. В результате удара жертв нет.

Ранее Кулить заявил, что Израиль нанёс авиаудары по объектам в сирийской провинции Дераа.