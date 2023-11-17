Военкоры RT в Ливане показали видео с израильскими ударами

Военкоры RT в Ливане Жоэль Марун и Хусейна Айяда показали видео с израильскими ударами по окраинам шести городов.

Как отмечает руководитель RT Arabic Майя Манна, на видео показана израильская бомбардировка белым фосфором по югу Ливана.

Телеканал Al Manar ранее сообщал, что пациенты с удушьем поступили в больницу «Аль-Шифа» после того, как десятки человек пострадали в результате применения Израилем белого фосфора при обстрелах сектора Газа.

13 октября Human Rights Watch сообщила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа применяла боеприпасы с белым фосфором.