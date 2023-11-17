Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции на присоединение, если она поступит

БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она пожелает присоединиться к этой структуре, заявил президент России Владимир Путин на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, то может поставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал. Мы будем прорабатывать со всеми нашими партнёрами», — сказал он, отвечая на вопросы Пьера де Голля — внука первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля.

Президент России также вновь подчеркнул, что БРИКС не является каким-то блоком, и тем более военным.