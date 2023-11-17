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infoLibre: отставные офицеры требуют отстранить премьера Испании Санчеса

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В Испании 50 отставных офицеров выпустили манифест с требованием отправить в отставку переизбранного председателя правительства Педро Санчеса, пишет агентство infoLibre со ссылкой на документ, попавший в распоряжение журналистов.

Офицеры в отставке требуют, чтобы «армия уволила недавно вступившего в должность» Санчеса и «назначила всеобщие выборы».

В частности, бывшие военные критикуют закон об амнистии «каталонских сепаратистов».

16 ноября лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов, став премьером.

Он заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий и принял их условия, согласно которым судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, должны быть прекращены.

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