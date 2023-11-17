infoLibre: отставные офицеры требуют отстранить премьера Испании Санчеса
Офицеры в отставке требуют, чтобы «армия уволила недавно вступившего в должность» Санчеса и «назначила всеобщие выборы».
В частности, бывшие военные критикуют закон об амнистии «каталонских сепаратистов».
16 ноября лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов, став премьером.
Он заручился поддержкой каталонских сепаратистских партий и принял их условия, согласно которым судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, должны быть прекращены.