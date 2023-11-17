RT в Telegram
Подпишись

Советник палестинского лидера: Палестина будет обсуждать остановку огня в Газе

Короткая ссылка
Палестина намерена обсуждать прекращение огня в секторе Газа, сообщил советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.
Советник палестинского лидера: Палестина будет обсуждать остановку огня в Газе
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, когда США затронули тему послевоенного управления и обустройства сектора Газа, палестинская сторона призвала говорить не о следующем дне, а о сегодняшнем.

«Мы не хотим погружаться сейчас в какие-либо разговоры по поводу будущего Газы, сейчас приоритет — прекращение огня», — отметил аль-Хаббаш.

Он добавил, что Палестина является ответственной не только за сектор Газа, но и за Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим.

Ранее вице-спикер парламента Палестины и один из руководителей движения ХАМАС Ахмед Бахар умер от полученных ранений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить