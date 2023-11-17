Советник палестинского лидера: Палестина будет обсуждать остановку огня в Газе

Палестина намерена обсуждать прекращение огня в секторе Газа, сообщил советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, когда США затронули тему послевоенного управления и обустройства сектора Газа, палестинская сторона призвала говорить не о следующем дне, а о сегодняшнем.

«Мы не хотим погружаться сейчас в какие-либо разговоры по поводу будущего Газы, сейчас приоритет — прекращение огня», — отметил аль-Хаббаш.

Он добавил, что Палестина является ответственной не только за сектор Газа, но и за Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим.

Ранее вице-спикер парламента Палестины и один из руководителей движения ХАМАС Ахмед Бахар умер от полученных ранений.