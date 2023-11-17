Власти Ливана назвали «болезненной раной» замалчивание ситуации с Палестиной

Страны, именующие себя свободным миром, продолжают хранить молчание касательно ситуации с Палестиной, чем наносят болезненную рану арабскому миру. Такое мнение высказал министр культуры Ливана Мухаммед Муртада.

Выступая на полях Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге, глава ливанского ведомства заявил, что происходящее является «в буквальном смысле преступлением против человечества», передает ТАСС.

«Самой болезненной из всех ран является молчание тех, кто называет себя свободным миром, и что ещё хуже — их поддержка преступления против человечества», — отметил он в ходе дискуссии с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о захвате опорного пункта командира «Исламского джихада» в секторе Газа.