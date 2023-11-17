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Guardian: в ЕС намерены ввести санкции против сына Медведева

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Еврокомиссия намерена ввести персональные санкции в отношении сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Ильи Медведева, сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что меры в его отношении намерены ввести в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.

«В расширенном списке также есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что в 12-й пакет антироссийских санкций войдут меры против третьих стран за обход ограничений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый, 12-й пакет санкций против России — агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права.

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