RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС заявило об уничтожении в Газе более 200 единиц военной техники ЦАХАЛ

Короткая ссылка
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции в секторе Газа потеряла более 200 единиц военной техники в результате ударов со стороны военного крыла ХАМАС.
ХАМАС заявило об уничтожении в Газе более 200 единиц военной техники ЦАХАЛ
  • AFP
  • © Israeli Army

Об этом заявил представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани. По его словам, инициатива по-прежнему остаётся на стороне ХАМАС. 

«Сегодня речь идёт о более чем 200 единицах военной техники, танках и бульдозерах, которые были уничтожены. Израильская армия также признала гибель своих 48 солдат, но реальное число погибших гораздо выше. Запуски ракет по израильским поселениям всё ещё продолжаются», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ранее поступила информация, что в результате ракетного удара крыла ХАМАС по Тель-Авиву пострадали три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить