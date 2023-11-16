ХАМАС заявило об уничтожении в Газе более 200 единиц военной техники ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции в секторе Газа потеряла более 200 единиц военной техники в результате ударов со стороны военного крыла ХАМАС.

Об этом заявил представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани. По его словам, инициатива по-прежнему остаётся на стороне ХАМАС.

«Сегодня речь идёт о более чем 200 единицах военной техники, танках и бульдозерах, которые были уничтожены. Израильская армия также признала гибель своих 48 солдат, но реальное число погибших гораздо выше. Запуски ракет по израильским поселениям всё ещё продолжаются», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ранее поступила информация, что в результате ракетного удара крыла ХАМАС по Тель-Авиву пострадали три человека.