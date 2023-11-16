ХАМАС заявило об уничтожении в Газе более 200 единиц военной техники ЦАХАЛ
- AFP
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Об этом заявил представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани. По его словам, инициатива по-прежнему остаётся на стороне ХАМАС.
«Сегодня речь идёт о более чем 200 единицах военной техники, танках и бульдозерах, которые были уничтожены. Израильская армия также признала гибель своих 48 солдат, но реальное число погибших гораздо выше. Запуски ракет по израильским поселениям всё ещё продолжаются», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Ранее поступила информация, что в результате ракетного удара крыла ХАМАС по Тель-Авиву пострадали три человека.