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Песков: Путина и Си Цзиньпина связывают отношения взаимного уважения

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина связывают отношения взаимного уважения.
Песков: Путина и Си Цзиньпина связывают отношения взаимного уважения
  • globallookpress.com
  • © Zhang Ling/XinHua

Песков не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который после переговоров с Си Цзиньпином назвал китайского лидера «диктатором».

«Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и России», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Россия дорожит такими отношениями Москвы и Пекина.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочным и безответственным заявление Джо Байдена о том, что Си Цзиньпин является диктатором.

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