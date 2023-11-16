Песков: Путина и Си Цзиньпина связывают отношения взаимного уважения
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Песков не стал комментировать заявление президента США Джо Байдена, который после переговоров с Си Цзиньпином назвал китайского лидера «диктатором».
«Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и России», — отметил он.
Песков подчеркнул, что Россия дорожит такими отношениями Москвы и Пекина.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочным и безответственным заявление Джо Байдена о том, что Си Цзиньпин является диктатором.