Патрушев: США ставят в лабораториях эксперименты с биоматериалами славян

Соединённые Штаты развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, на территории Украины и в других «сопредельных с Россией государствах» власти США развернули «сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США проводили с Украиной «некоторые исследования по предотвращению пандемии».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на противоречие в позиции Соединённых Штатов по лабораториям на Украине.