RT в Telegram
Подпишись

Патрушев: США ставят в лабораториях эксперименты с биоматериалами славян

Короткая ссылка
Соединённые Штаты развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян.
Патрушев: США ставят в лабораториях эксперименты с биоматериалами славян
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, на территории Украины и в других «сопредельных с Россией государствах» власти США развернули «сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов, в том числе взятых у представителей славянских народов».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США проводили с Украиной «некоторые исследования по предотвращению пандемии».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на противоречие в позиции Соединённых Штатов по лабораториям на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить