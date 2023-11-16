Песков назвал противозаконными действия Чехии по заморозке собственности России

Заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной, Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона анализирует ситуацию и пытается минимизировать риски.

«Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем её», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что Россия не сможет распоряжаться своей недвижимостью в Чехии, а также пользоваться своими счетами в этой стране.

Позднее глава чешского МИД Ян Липавский сообщил, что заморозка государственной собственности России в Чехии не затронет российскую дипмиссию.