RT в Telegram
Подпишись

Песков назвал противозаконными действия Чехии по заморозке собственности России

Короткая ссылка
Заморозка объектов госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной, Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал противозаконными действия Чехии по заморозке собственности России
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что российская сторона анализирует ситуацию и пытается минимизировать риски.

«Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем её», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что Россия не сможет распоряжаться своей недвижимостью в Чехии, а также пользоваться своими счетами в этой стране.

Позднее глава чешского МИД Ян Липавский сообщил, что заморозка государственной собственности России в Чехии не затронет российскую дипмиссию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить