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Боррель предложил ввести санкции против 120 физлиц и организаций России

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Европейская комиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Европейского союза ввести ограничения в отношении более 120 физлиц и организаций России в рамках 12-го пакета санкций.

Об этом заявили во внешнеполитической службе ЕС.

Как передаёт РИА Новости, Боррель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в «подрыве суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Кроме того, в материале сказано, что санкции коснутся представителей военного, оборонного, IT-сектора и других важных экономических операторов России, а также «лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду».

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что в 12-й пакет антироссийских санкций войдут меры против третьих стран за обход ограничений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый, 12-й пакет санкций против России — агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права.

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