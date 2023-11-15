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Военная хроника: разведывательный БПЛА США перебросили от Крыма к Ливану

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Разведывательный дрон США RQ-4 Global Hawk, который обычно следит за Крымом, был переброшен к территории Ливана. Об этом сообщила Военная хроника.
Военная хроника: разведывательный БПЛА США перебросили от Крыма к Ливану
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Simonsen

Отмечается, что дрон с позывным FORTE10 перебросили на фоне осложнения ситуации вокруг Израиля.

«Высотные беспилотники RQ-4 регулярно дежурят возле побережья Крыма и фактически собирают информацию военного характера перед нанесением ракетных ударов по военным объектам на полуострове», — говорится в заявлении.

Журналисты подчеркнули, что параллельно в воздушном пространстве рядом с Ливаном находится британский топливозаправщик Airbus KC2 Voyager с бортовым номером RRR9961, который прикрывают истребители Eurofighter Typhoon FGR.4.

Ранее сообщалось, что израильский истребитель нанёс удар по инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы израильских постов.

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