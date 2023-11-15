Tez Tour прекращает чартеры по египетскому направлению с 26 ноября

Туроператор Tez Tour вынужденно прекращает полётную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сказано в заявлении, туроператор сообщил о преждевременном вынужденном прекращении полётной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября.

Уточняется, что из-за стремительной эскалации ближневосточного конфликта принимающий партнёр компании столкнулся со значительным количеством аннуляций.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что порядка 100 россиян могут покинуть Газу через КПП «Рафах» 15 ноября.