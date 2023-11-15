Figaro: власти Франции выдали ордер на арест президента Сирии Асада

Суд во Франции выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, которого обвиняют в причастности к химической атаке в 2013 году.

Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник.

«Выдан международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, обвинённого в соучастии в преступлениях против человечества в связи с химическими атаками, совершёнными летом 2013 года в Сирии», — говорится в материале.

10 ноября Асад прибыл в столицу Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который посвящён конфликту в секторе Газа.