RT в Telegram
Подпишись

Армия Израиля объявила о прекращении огня на севере Газы на четыре часа

Короткая ссылка
Армия Израиля объявила о временном прекращении огня на севере сектора Газа на четыре часа, с 11:00 до 15:00 мск.
Армия Израиля объявила о прекращении огня на севере Газы на четыре часа
  • AFP

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Сегодня мы осуществим временную тактическую приостановку военной деятельности в течение дня, в частности, с 10:00 (11:00 мск. — RT) до 14:00 (15:00 мск) в гуманитарных целях в кварталах Ас-Салам и Ан-Нур в районе Джабалии», — написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что подразделения Армии обороны Израиля пока не обнаружили заложников в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа. Обыски внутри медицинского учреждения продолжаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить