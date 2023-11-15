Армия Израиля объявила о прекращении огня на севере Газы на четыре часа
- AFP
Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.
«Сегодня мы осуществим временную тактическую приостановку военной деятельности в течение дня, в частности, с 10:00 (11:00 мск. — RT) до 14:00 (15:00 мск) в гуманитарных целях в кварталах Ас-Салам и Ан-Нур в районе Джабалии», — написал он в соцсетях.
Ранее сообщалось, что подразделения Армии обороны Израиля пока не обнаружили заложников в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа. Обыски внутри медицинского учреждения продолжаются.