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Власти Газы: на территории больницы «Аль-Шифа» находятся почти 9 тысяч человек

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Почти 9 тыс. человек находятся на территории медицинского комплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа.
Власти Газы: на территории больницы «Аль-Шифа» находятся почти 9 тысяч человек
  • AP

Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба властей анклава.

«Армия оккупантов наносит удары по медицинскому комплексу «Аль-Шифа» и открывает огонь на его территории, хотя они прекрасно осведомлены о том, что внутри комплекса находятся почти 9 тыс. человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на территории комплекса, в частности, находятся медики, раненые и пациенты больницы.

Ранее корреспондент RT Мустафа аль-Байд сообщил, что Армия обороны Израиля штурмует здание диагностической хирургии больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа.

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