Власти Газы: на территории больницы «Аль-Шифа» находятся почти 9 тысяч человек
- AP
Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба властей анклава.
«Армия оккупантов наносит удары по медицинскому комплексу «Аль-Шифа» и открывает огонь на его территории, хотя они прекрасно осведомлены о том, что внутри комплекса находятся почти 9 тыс. человек», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на территории комплекса, в частности, находятся медики, раненые и пациенты больницы.
Ранее корреспондент RT Мустафа аль-Байд сообщил, что Армия обороны Израиля штурмует здание диагностической хирургии больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа.