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Армия Израиля заявила, что проводит «точную» операцию в медцентре «Аш-Шифа»

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Армия обороны Израиля заявила, что проводит «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе «Аш-Шифа».

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

При этом в армии отметили, что стремятся не навредить гражданскому населению.

Ранее в Al Arabiya заявили, что Армия Израиля собирается вскоре штурмовать больницу «Аш-Шифа» в Газе.

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