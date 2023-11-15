Армия Израиля заявила, что проводит «точную» операцию в медцентре «Аш-Шифа»
Армия обороны Израиля заявила, что проводит «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе «Аш-Шифа».
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
При этом в армии отметили, что стремятся не навредить гражданскому населению.
Ранее в Al Arabiya заявили, что Армия Израиля собирается вскоре штурмовать больницу «Аш-Шифа» в Газе.
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