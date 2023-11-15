Армия Израиля заявила, что проводит «точную» операцию в медцентре «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля заявила, что проводит «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе «Аш-Шифа».

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

При этом в армии отметили, что стремятся не навредить гражданскому населению.

Ранее в Al Arabiya заявили, что Армия Израиля собирается вскоре штурмовать больницу «Аш-Шифа» в Газе.