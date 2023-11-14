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Врачи допустили к полёту в Москву вторую группу эвакуированных из Газы россиян

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что врачи осмотрели 98 россиян, покинувших сектор Газа. Они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к вылету в Москву.
Врачи допустили к полёту в Москву вторую группу эвакуированных из Газы россиян
  • AP
  • © Hatem Ali

«Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до трёх лет, и две беременные женщины», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что всем, кому требовалась медпомощь, она была оказана, при этом состояние россиян было признано удовлетворительным, так что эвакуированные были допущены к полёту. В ходе рейса их будут сопровождать медработники.

Ранее сообщалось, что вторая группа эвакуированных россиян из сектора Газа выдвинулась в Каир.

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