Врачи допустили к полёту в Москву вторую группу эвакуированных из Газы россиян

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что врачи осмотрели 98 россиян, покинувших сектор Газа. Они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к вылету в Москву.

«Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до трёх лет, и две беременные женщины», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что всем, кому требовалась медпомощь, она была оказана, при этом состояние россиян было признано удовлетворительным, так что эвакуированные были допущены к полёту. В ходе рейса их будут сопровождать медработники.

Ранее сообщалось, что вторая группа эвакуированных россиян из сектора Газа выдвинулась в Каир.