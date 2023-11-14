Guardian: миллионы британских семей отключают холодильники ради экономии

Жители Великобритании придумали, как сократить расходы на коммунальные услуги в условиях растущих тарифов: они начали отключать от электросети приборы, в том числе холодильники.

Как сообщила 14 ноября газета The Guardian, к «отчаянным мерам» уже прибегли порядка 2 млн британских семей. Они отключают от сети холодильники и морозильные камеры, экономя таким образом на счетах за электричество.

Впервые подобная тенденция возникла в мае 2023 года. Это указывает на то, что кризис стоимости жизни в стране продолжает наносить удары по людям с низким уровнем доходов, отмечает автор статьи.

В декабре 2022 года власти Британии призвали граждан сокращать потребление энергии в рамках кампании, направленной на снижения спроса на электроэнергию и природный газ в преддверии стремительного роста цен.