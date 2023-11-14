Иракский телеканал показал видео с похищенной россиянкой Елизаветой Цурковой

Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с похищенной гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой.

Во время видеообращения она заявила о том, что осуществляла подрывную деятельность для израильских и американских спецслужб. По её словам, она «работала в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны».

В своём рассказе она поделилась, что приехала в САР, будучи завербованной МОССАДом и ЦРУ. После Сирии она начала работать в Ираке над нормализацией отношений с иракской либеральной оппозицией, а также стремилась разжигать конфликты между иракскими шиитами.

Также в ролике она критикует действия Израиля в секторе Газа и призывает добиваться её освобождения.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о пропаже Цурковой в июле.

После этого в Ираке заявили о начале расследования похищения женщины.