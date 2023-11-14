Иракский телеканал показал видео с похищенной россиянкой Елизаветой Цурковой
Во время видеообращения она заявила о том, что осуществляла подрывную деятельность для израильских и американских спецслужб. По её словам, она «работала в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны».
В своём рассказе она поделилась, что приехала в САР, будучи завербованной МОССАДом и ЦРУ. После Сирии она начала работать в Ираке над нормализацией отношений с иракской либеральной оппозицией, а также стремилась разжигать конфликты между иракскими шиитами.
Также в ролике она критикует действия Израиля в секторе Газа и призывает добиваться её освобождения.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о пропаже Цурковой в июле.
После этого в Ираке заявили о начале расследования похищения женщины.