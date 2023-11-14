RT в Telegram
Подпишись

Иракский телеканал показал видео с похищенной россиянкой Елизаветой Цурковой

Короткая ссылка
Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с похищенной гражданкой России и Израиля Елизаветой Цурковой.

Во время видеообращения она заявила о том, что осуществляла подрывную деятельность для израильских и американских спецслужб. По её словам, она «работала в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны».

В своём рассказе она поделилась, что приехала в САР, будучи завербованной МОССАДом и ЦРУ. После Сирии она начала работать в Ираке над нормализацией отношений с иракской либеральной оппозицией, а также стремилась разжигать конфликты между иракскими шиитами.

Также в ролике она критикует действия Израиля в секторе Газа и призывает добиваться её освобождения.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о пропаже Цурковой в июле.

После этого в Ираке заявили о начале расследования похищения женщины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить