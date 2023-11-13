Al Mayadeen: взрывы раздались на американской военной базе в Дейр-эз-Зоре

Взрывы раздались на американской военной базе на нефтяном месторождении «Омар» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

«На американской нефтепромысловой базе «Омар» в восточной сельской местности Дейр-эз-Зора было слышно несколько взрывов», — сообщает телеканал.

Как утверждают источники, по базе было выпущено шесть ракет.

9 ноября Al Arabiya сообщил, что совместный патруль сил США и иракских контртеррористических сил подвергся нападению неподалёку от города Мосул в Ираке.

В тот же день иракская вещательная компания Rudaw сообщила, что взрывы произошли на американской военной базе Харир на севере Ирака, по предварительным данным, по объекту ВС США нанесли удар беспилотником.

13 ноября СМИ сообщили, что два взрыва зафиксировали после атаки беспилотников на две военные базы США к югу от города Румейлан на востоке Сирии.