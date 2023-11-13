Защищавшие внучку Байдена агенты Секретной службы открыли огонь по трём людям

Агенты Секретной службы, отвечающие за обеспечение безопасности внучки президента США Джо Байдена Наоми, открыли огонь после того, как трое неизвестных попытались проникнуть в их автомобиль.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошёл вечером 12 ноября в Вашингтоне, в районе Джорджтаун. В сообщении отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. По словам очевидцев, три человека скрылись с места происшествия на красном автомобиле.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон является самой небезопасной столицей в мире. Он также добавил, что город превратился в «грязную ловушку», в которой наблюдается высокий уровень преступности.