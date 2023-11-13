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Защищавшие внучку Байдена агенты Секретной службы открыли огонь по трём людям

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Агенты Секретной службы, отвечающие за обеспечение безопасности внучки президента США Джо Байдена Наоми, открыли огонь после того, как трое неизвестных попытались проникнуть в их автомобиль.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошёл вечером 12 ноября в Вашингтоне, в районе Джорджтаун. В сообщении отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. По словам очевидцев, три человека скрылись с места происшествия на красном автомобиле.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон является самой небезопасной столицей в мире. Он также добавил, что город превратился в «грязную ловушку», в которой наблюдается высокий уровень преступности.

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