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Финские власти объяснили запрет на въезд для велосипедистов из России

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Лица из третьих стран, пытавшиеся пересечь российско-финскую границу без виз и документов и запрашивавшие убежище, передвигались без фонарей и шлемов. Об этом сообщил замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
Финские власти объяснили запрет на въезд для велосипедистов из России
  • Gettyimages.ru

Комментируя введённый 9 ноября запрет на въезд в Финляндию на велосипедах, Луккари заявил, что люди, ранее пересекавшие границу на велосипедах, совершали короткие местные поездки.

«Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов», — цитирует его общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

Как пишет РИА Новости, похожая ситуация была в конце 2015 года и начале 2016-го. Тогда на северных пунктах пропуска на границе России и Финляндии на велосипедах прибывали лица из третьих государств, в основном африканских и ближневосточных, и запрашивали убежище в Финляндии.

Информация о запрете въезда из России в Финляндию на велосипедах появилась 11 ноября

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