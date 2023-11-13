Финские власти объяснили запрет на въезд для велосипедистов из России
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Комментируя введённый 9 ноября запрет на въезд в Финляндию на велосипедах, Луккари заявил, что люди, ранее пересекавшие границу на велосипедах, совершали короткие местные поездки.
«Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов», — цитирует его общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
Как пишет РИА Новости, похожая ситуация была в конце 2015 года и начале 2016-го. Тогда на северных пунктах пропуска на границе России и Финляндии на велосипедах прибывали лица из третьих государств, в основном африканских и ближневосточных, и запрашивали убежище в Финляндии.
Информация о запрете въезда из России в Финляндию на велосипедах появилась 11 ноября.