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Армия Израиля на четыре часа приостановила боевые действия на юге сектора Газа

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Пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри объявил о приостановке боевых действий в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях на четыре часа.
Армия Израиля на четыре часа приостановила боевые действия на юге сектора Газа
  • AP

«Сегодня мы проведем тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск. — RT) в гуманитарных целях», — написал он в соцсети X.

Кроме того, по словам Эдри, гумкоридор для эвакуации жителей северной части анклава снова будет открыт с 9:00 до 16:00 по местному времени по маршруту от больницы «Аш-Шифа» по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. 

В списки на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» включили 421 иностранца.

Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами добралась до оперативного штаба в Каире. 70 граждан РФ, среди которых 28 детей, пересекли пропускной пункт «Рафах» и оказались на территории Египта. Подробнее — в материале RT.

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