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Politico: ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля по Газе

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Представителям Европейского союза пришлось оправдываться и извиняться за заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о наличии консенсуса среди лидеров объединения по гуманитарной паузе в секторе Газа, говорится в статье Politico со ссылкой на трёх анонимных дипломатов.
Politico: ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля по Газе
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что для того, чтобы прийти к согласию по формулировке, понадобилось ещё четыре дня переговоров на высоком уровне. В итоге генсек Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино объяснялся перед дипломатами из-за того, что Боррель раньше времени объявил о наличии консенсуса.

«Один из дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как «способ извиниться» за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение», — говорится в публикации.

Также газета отмечает, что Боррель действительно разозлил представителей Евросоюза своими заявлениями, которые идут вразрез с официальной позицией ЕС по Газе.

Ранее во время встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге Боррель заявил о необходимости гуманитарной паузы в секторе Газа.

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