Песков назвал нагнетанием развёртывание польских танков на границе с Белоруссией

Развёртывание Польшей нового танкового батальона на границе с Республикой Беларусь — это ещё один шаг в сторону нагнетания обстановки. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля подчеркнул, что власти Белоруссии «знают, что делать» в сложившейся ситуации.

«В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И, в целом, они, скажем так, делают всё, что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Песков.

Ранее о появлении нового танкового батальона у белорусской границы сообщили в Министерстве обороны Польши. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Мариуш Блащак.