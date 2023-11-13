RT в Telegram
Подпишись

Песков назвал нагнетанием развёртывание польских танков на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
Развёртывание Польшей нового танкового батальона на границе с Республикой Беларусь — это ещё один шаг в сторону нагнетания обстановки. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал нагнетанием развёртывание польских танков на границе с Белоруссией
  • РИА Новости

В ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля подчеркнул, что власти Белоруссии «знают, что делать» в сложившейся ситуации.

«В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И, в целом, они, скажем так, делают всё, что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Песков.

Ранее о появлении нового танкового батальона у белорусской границы сообщили в Министерстве обороны Польши. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Мариуш Блащак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить