Песков назвал нагнетанием развёртывание польских танков на границе с Белоруссией
- РИА Новости
В ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля подчеркнул, что власти Белоруссии «знают, что делать» в сложившейся ситуации.
«В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И, в целом, они, скажем так, делают всё, что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Песков.
Ранее о появлении нового танкового батальона у белорусской границы сообщили в Министерстве обороны Польши. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Мариуш Блащак.