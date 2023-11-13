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В Кремле приветствовали содействие сторон эвакуации россиян из сектора Газа

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В Кремле приветствовали содействие сторон эвакуации россиян из сектора Газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле приветствовали содействие сторон эвакуации россиян из сектора Газа
  • РИА Новости

«Приветствуем тот факт, что усилия, действительно немалые усилия... в контактах со всеми соответствующими сторонами и имеющими к этому делу сторонами дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали», — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле рассчитывают на продолжение процесса эвакуации россиян из анклава и что у каждого желающего будет возможность покинуть Газу.

Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами добралась до оперативного штаба в Каире. 70 граждан РФ, среди которых 28 детей, пересекли пропускной пункт «Рафах» и оказались на территории Египта. Подробнее — в материале RT.

В списки на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» включили 421 иностранца.

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