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Al-Mayadeen: база США не нефтяном месторождении в Сирии была обстреляна

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Американская база на нефтяном месторождении «Конико» на востоке Сирии была подвергнута ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник.

«Ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении «Конико» к северо-востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по базе выпустили 15 ракет, что привело к сильным взрывам.

По данным источника телеканала, атака стала ответом на удары США по объектам в Сирии.

Ранее США нанесли удары по двум объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских войск в Ираке и Сирии.

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