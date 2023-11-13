Al-Mayadeen: база США не нефтяном месторождении в Сирии была обстреляна
«Ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении «Конико» к северо-востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по базе выпустили 15 ракет, что привело к сильным взрывам.
По данным источника телеканала, атака стала ответом на удары США по объектам в Сирии.
Ранее США нанесли удары по двум объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских войск в Ираке и Сирии.