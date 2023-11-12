В Израиле заявили о якобы попытке передать топливо больнице «Аль-Шифа»

В израильской армии утверждают, что передали 300 л топлива в больницу «Аль-Шифа», но ХАМАС воспрепятствовало его получению.

Об этом армейская пресс-служба написала в Telegram.

«Минувшей ночью Армия обороны Израиля координировала передачу топлива для неотложных медицинских нужд больницы «Аль-Шифа», — отмечается в заявлении.

В сообщении также утверждается, что позднее израильские военные получили свидетельства того, что официальные лица из ХАМАС не позволили больнице получить это топливо.

Ранее сообщалось, что медцентр «Аль-Шифа» в секторе Газа был полностью отключён от электроснабжения из-за бомбардировки со стороны ЦАХАЛ.