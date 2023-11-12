Медведев предложил НАТО ограничиться приёмом в свой состав Львовской области

Некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО «аккуратно пробрасывают» новые идеи по принятию Украины в альянс без Крыма и Донбасса, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил авторам этих идей пойти дальше и принять в организацию только Львовскую область, которая вскоре станет Лембергом.

«Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании», — написал он в Telegram.

Медведев считает, что «важно идти дальше» и признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное — «никакая не Украина», а искусственно собранные территории.

«Зеленский, который не идёт на выборы, — не президент, а узурпатор. Украинский язык— не язык, а суржик», — добавил он.

«А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область), если там очень будут настаивать», — сказал зампред Совбеза.

Летом экс-президент США Дональд Трамп заявил, что даже думать о приёме Украины в НАТО — это безумие.