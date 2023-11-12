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Лев сбежал из цирка и разгуливал по итальянскому городу Ладисполи

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Лев сбежал накануне вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи около Рима. Зверь уже пойман, сообщил мэр города Алессандро Грандо.

«Льву дали снотворное и поймали. Теперь его заберут сотрудники цирка», — сообщил он в соцсетях.

Как пишет il Messaggero, над городом пришлось поднять полицейский вертолёт для поиска животного.

В зверя выстрелили дротиком со снотворным, а когда лев уснул, его погрузили на машину и увезли. Газета отмечает, что инцидент поднял вопрос опасности эксплуатации зверей в цирках.

Ранее в Великобритании сбежавшая от хозяйки корова растоптала 75-летнего мужчину из графства Кармартеншир.

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