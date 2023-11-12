Лев сбежал из цирка и разгуливал по итальянскому городу Ладисполи
«Льву дали снотворное и поймали. Теперь его заберут сотрудники цирка», — сообщил он в соцсетях.
Как пишет il Messaggero, над городом пришлось поднять полицейский вертолёт для поиска животного.
В зверя выстрелили дротиком со снотворным, а когда лев уснул, его погрузили на машину и увезли. Газета отмечает, что инцидент поднял вопрос опасности эксплуатации зверей в цирках.
Ранее в Великобритании сбежавшая от хозяйки корова растоптала 75-летнего мужчину из графства Кармартеншир.