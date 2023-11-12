Остин и Умеров обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Как передаёт РИА Новости, Райдер сообщил, что Остин разговаривал по телефону с Умеровым, чтобы обсудить последние события на фронте.
Кроме того, они обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, которая состоится позднее в ноябре.
14 сентября Умеров заявил, что обсудил в ходе телефонных переговоров с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем вопросы обеспечения Киева оружием.