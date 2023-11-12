RT в Telegram
Подпишись

Остин и Умеров обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине

Короткая ссылка
Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин провёл переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Как передаёт РИА Новости, Райдер сообщил, что Остин разговаривал по телефону с Умеровым, чтобы обсудить последние события на фронте.

Кроме того, они обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, которая состоится позднее в ноябре.

14 сентября Умеров заявил, что обсудил в ходе телефонных переговоров с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем вопросы обеспечения Киева оружием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить