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Нетаньяху не считает возможным возобновлением поселенческой деятельности в Газе

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что не считает возможным возобновить еврейскую поселенческую деятельность в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, возвращение еврейских поселений в анклав является «нереальной опцией». Нетаньяху также заявил, что стремится к израильскому контролю безопасности в секторе Газа.

Кроме того, он подчеркнул, что будет выступать против передачи сектора Газа под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА) во главе с Махмудом Аббасом, который не осудил действия ХАМАС 7 октября на юге Израиля.

Нетаньяху ранее заявил, что Израиль оставит за собой контроль за безопасностью в секторе Газа.

Он отметил, что движение ХАМАС будет ликвидировано и не будет править в регионе.

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