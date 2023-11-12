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BFMTV: более 16 тысяч человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Париже

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Свыше 16 тыс. человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Париже.

Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.

Как отмечается в материале, 16 200 человек собрались в столице Франции, требуя прекращения огня.

Так, они прошли колонной от площади Республики до площади Нации, размахивая флагами Палестины и баннерами с призывами к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Ранее газета Guardian со ссылкой на лондонскую полицию сообщила, что около 300 тыс. человек приняли участие в акции в поддержку Палестины в Лондоне.

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