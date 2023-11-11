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Посол: Южный Судан предлагает России плотно сотрудничать в нефтяной сфере

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Южный Судан предлагает России тесно сотрудничать в нефтяной промышленности.

Об этом сообщил посол Южного Судана в России Чол Тонг Маяй Джанг.

«Мы предлагаем России прежде всего сотрудничество в области нефтяной промышленности», — сказал он.

Посол добавил, что Южный Судан открыл свой рынок для компаний России, даже для мелкого и среднего российского бизнеса.

28 сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидером Южного Судана Салвой Кииром заявил о развитии экономического взаимодействия двух стран.

29 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с коллегой из Южного Судана Чол Тон Балоком.

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