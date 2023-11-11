Посол: Южный Судан предлагает России плотно сотрудничать в нефтяной сфере
Об этом сообщил посол Южного Судана в России Чол Тонг Маяй Джанг.
«Мы предлагаем России прежде всего сотрудничество в области нефтяной промышленности», — сказал он.
Посол добавил, что Южный Судан открыл свой рынок для компаний России, даже для мелкого и среднего российского бизнеса.
28 сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидером Южного Судана Салвой Кииром заявил о развитии экономического взаимодействия двух стран.
29 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с коллегой из Южного Судана Чол Тон Балоком.