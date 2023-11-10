Израиль нанёс авиаудар по позициям сирийских войск
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«10 ноября с 05:05 до 05:12 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесли авиационный удар по позициям Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в провинции Хомс», — заявил он.
Вместе с этим Кулить добавил, что пострадавших в результате данной атаки нет.
Ранее СМИ сообщали, что Израиль осуществил воздушную атаку по ряду военных объектов на юге Сирии.