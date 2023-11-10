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Израиль нанёс авиаудар по позициям сирийских войск

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Израиль нанёс авиаудар по позициям сирийских войск.
Израиль нанёс авиаудар по позициям сирийских войск
  • Gettyimages.ru
  • © Roberto Pfeil

«10 ноября с 05:05 до 05:12 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесли авиационный удар по позициям Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в провинции Хомс», — заявил он.

Вместе с этим Кулить добавил, что пострадавших в результате данной атаки нет.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль осуществил воздушную атаку по ряду военных объектов на юге Сирии.

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