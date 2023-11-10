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Посол Мешков: обвинения Парижа по инциденту со звёздами Давида возмутительны

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Российский посол во Франции Алексей Мешков назвал возмутительным заявление Парижа о якобы вмешательстве России в инцидент со звёздами Давида во французской столице.
Посол Мешков: обвинения Парижа по инциденту со звёздами Давида возмутительны
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — цитирует его РИА Новости.

Мешков подчеркнул, что французское дипведомство даже не провело расследование, которое необходимо в подобных случаях. По словам посла, у Франции появились фигуранты этого дела не российского происхождения, поэтому Москва будет ждать досконального расследования.

Ранее МИД Франции обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела и «создании напряженности» из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

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