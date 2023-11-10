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Эрдоган: Турция детально прорабатывает формулу урегулирования на Ближнем Востоке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара до мелочей прорабатывает формулу урегулирования на Ближнем Востоке.
Эрдоган: Турция детально прорабатывает формулу урегулирования на Ближнем Востоке
  • AP
  • © Nedim Enginsoy

Эрдоган отметил, что Анкара в полной мере использует дипломатические средства для обеспечения прекращения огня в регионе.

«Мы до мельчайших деталей планируем шаги, которые необходимо предпринять после прекращения огня, и разрабатываем формулы построения прочного и устойчивого мира», — цитирует его A Haber.

Ранее стало известно, что в Стамбуле 15 ноября планируется международная встреча по ситуации в секторе Газа.

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