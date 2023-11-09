RT в Telegram
Подпишись

Десятки водителей автобусов вышли на акцию протеста в Кишинёве

Короткая ссылка
Десятки водителей междугородних автобусов и такси вышли на акцию протеста у здания правительства Молдавии в Кишинёве.
Десятки водителей автобусов вышли на акцию протеста в Кишинёве
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) Олег Алекса.

Он отметил, что водители выступают против поправок в транспортный кодекс. 

«Если мы заберём пассажиров не с вокзала, нас оштрафуют на большую сумму, а на вокзале мы должны отдавать 10% от своих сборов. Автовокзалы ставят нам несправедливые условия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Молдавии протестующие собрались у здания ЦИК в Бельцах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить