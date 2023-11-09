Десятки водителей автобусов вышли на акцию протеста в Кишинёве
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Об этом заявил глава ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) Олег Алекса.
Он отметил, что водители выступают против поправок в транспортный кодекс.
«Если мы заберём пассажиров не с вокзала, нас оштрафуют на большую сумму, а на вокзале мы должны отдавать 10% от своих сборов. Автовокзалы ставят нам несправедливые условия», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Молдавии протестующие собрались у здания ЦИК в Бельцах.